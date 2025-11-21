김포우리병원 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사 개최
김포우리병원은 지난 19일 겨울철 도움이 필요한 이웃들을 위해 임직원들이 김장에 직접 참여하는 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사를 진행했다.
이번 행사는 지역사회 나눔 실천을 위해 진행된 활동으로 겨울을 앞두고 김장철을 맞아 김포우리병원 임직원들이 자발적으로 참여해 원내 직원 식당에서 직접 김치를 담갔다. 만들어진 김장김치는 김포본동행정복지센터를 통해 겨울철 식생활 지원이 필요한 이웃들에게 전달될 예정이다.
고도현 김포우리병원장은 “도움이 필요한 이웃을 위해 임직원들이 사랑의 마음으로 직접 담근 김장김치를 전달하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌활동을 통한 나눔 실천을 통해 지역 사회와 함께 성장하는 지역 거점병원으로서의 역할과 사명을 다하겠다”고 말했다.
김포본동행정복지센터 관계자는 “정성이 가득한 김장김치를 전달해 주신 김포우리병원에 감사드린다”며 “이웃사랑 나눔의 의미가 담긴 김치를 도움이 필요한 가정에 따뜻한 마음과 함께 잘 전달하겠다”고 밝혔다.
