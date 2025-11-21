최규진 고양시의원, 약수터 수질 관리 강화 촉구

하지만 최 의원은 이에 대해 “폐쇄된 약수터와 비슷한 수준으로 수질 부적합 판정이 지속되고 있는 대동사 약수터의 경우 여전히 시민들이 음용하는 식수로 활용되고 있다”고 지적하며, 시민 건강권 확보를 위해 더 이상 미룰 수 없는 과감한 폐쇄 여부 결정을 촉구했다.

“현재 적합 판정을 받고 운영 중인 약수터들은 수질 관리를 위해 UV 살균기를 설치해 운영하는 것으로 알고 있다”며 “이는 부적합 판정을 받은 약수터 역시 UV 살균기 설치 시 적합 판정을 받을 수 있음을 의미한다”고 말했다.

이어 “기계적인 검사 결과에 안주하지 말고 UV 살균기 설치와 같은 적극적인 수질 개선 방안을 즉시 도입하여 시민들이 안심하고 약수터를 이용할 수 있도록 노력해달라”며

“수질 개선이 근본적으로 어려운 상황이라면 시민 안전을 최우선으로 고려해 과감하게 폐쇄를 결정하는 책임 행정을 보여달라”고 당부했다.