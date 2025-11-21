BTS 진·백종원 투자한 주류회사, 원산지 표시법 위반 송치
그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진과 백종원 더본코리아 대표가 함께 투자해 설립한 농업회사법인이 원산지표시법 위반 혐의로 검찰에 넘겨진 것으로 전해졌다.
국립농산물품질관리원 충남지원은 농업회사법인 백술도가 법인과 관계자 등을 농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 위반 혐의로 송치했다고 21일 밝혔다.
백술도가는 지니스램프가 제조한 주류 ‘IGIN 하이볼토닉’ 일부 제품에서 외국산 농축액을 사용했지만 온라인 판매 사이트에서는 원산지를 국산으로 일괄 표시한 혐의를 받는다.
판매업체인 백술도가와 제조업체인 지니스램프는 진과 백종원 대표가 공동 투자해 설립한 회사다. 제품 라벨 원산지 표기에는 문제가 없었으나 판매 사이트에서 일괄적으로 국산으로 표시한 것이 문제가 됐다.
지니스램프 관계자는 “지난달 2일 지니스램프의 제품을 유통하는 판매유통사의 온라인 표기 실수 담당 직원에 대한 검찰 송치가 진행됐다”며 “지니스램프 생산품인 아이긴(IGIN)은 모두 제품 자체 라벨 상세정보에 원산지를 정확하게 표시하고 있어 문제가 없다”고 말했다.
이어 “온라인상 판매 페이지 게시 과정에서 다른 맛 제품의 상품 상세정보가 실수로 일부 기간 게시된 적이 있던 것으로, 바로 시정 조치를 완료했다“고 설명했다.
