한·일 청년시민외교포럼 개최… 문화·사회 이해 넓힌다

입력:2025-11-21 16:54
외교부 제공

외교부와 서울대학교 일본연구소가 한·일 국교 정상화 60주년을 기념해 한·일 청년시민외교포럼을 21일터 22일까지 1박2일간 일정으로 서울에서 공동 개최한다.

이번 포럼에는 한·일 양국의 대학(원)생 총 35명이 참석한다. 참가자들은 양국이 공통으로 직면한 주요 사회문제에 대한 협력 방안을 모색하기 위해 지방 재생, 디지털 전환, 기후변화 등 3개 분과 중 하나를 선택해 활동하게 된다.

프로그램은 분과별 전문가 특강, 질의응답 및 소주제 토론, 분과별 보고서 작성 및 발표 등으로 구성됐다. 외교부는 “청년들이 양국 협력의 실질적인 아이디어와 정책적 제안을 제시하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

앞서 지난 8월 23일 한·일 양국 정상은 정상회담 직후 공동언론발표문을 통해 한·일 청년들이 서로의 문화, 사회를 체험하고 이해할 수 있는 기회를 확대하기로 했다. 또 양국이 공통으로 직면한 사회문제에 함께 대응할 필요성에도 공감한 바 있다.

외교부는 “이번 포럼은 양국 젊은 세대 간 상호이해 증진과 미래지향적 협력 기반 강화에 기여할 것”이라며 “향후에도 청년들이 한·일 관계의 새로운 비전을 함께 만들어 갈 수 있도록 지속적인 소통과 교류의 장을 확대해 나갈 계획”이라고 설명했다.

최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr

