KT, 악성코드 감염 당국·대표에 미보고…“심각성 인지 못 해”
공식 회의·보고 없이 ‘티타임’ 구두 공유
후속 점검 조치도 내부 판단으로 이뤄져
지난해 개인정보가 포함된 KT 서버가 악성코드 ‘BPF도어’에 감염됐지만, 내부에서는 이를 인지하고도 당국은 물론 대표이사에게도 보고하지 않은 사실이 드러났다. KT 측은 “(상황의) 심각성을 인지하지 못했다”고 해명했다.
21일 국회 과학기술정보방송통신위원장 최민희 의원실이 KT로부터 제출받은 자료에 따르면, 정보보안단 레드팀 소속 A 차장은 지난해 4월 11일 “기업 모바일서버에서 3월 19일부터 악성코드가 실행 중이다”는 사실을 담당 팀장에게 메일로 알렸고, 보안위협대응팀 소속 B 차장에게도 공유했다.
같은 날 B 차장은 당시 정보보안단장이었던 문상룡 최고보안책임자(CISO)와 황태선 담당(현 CISO) 등에게 “현재 사업 부서별 긴급 취약점 조치, 개별 적용 중”이라며 관련 상황을 보고했다. 이후 정보보안단은 4월 18일 서버 제조사에 백신 수동 검사와 분석을 긴급 요청했지만, 회사 경영진에는 어떤 공식 보고도 하지 않았다는 것이 최 의원실의 설명이다.
KT 측은 이에 대해 “4월 18일 문 단장과 모현철 담당이 당시 정보보안단 소속 부문장(오승필 부사장)과 티타임 중 구두로 ‘변종 악성코드가 발견됐다’는 상황을 간략히 공유했다“며 “다만 오 부사장은 일상적인 보안 상황 공유로 인식했을 뿐 심각성을 인지하지 못했다“고 설명했다.
침해사고를 신고하지 않은 이유에 대해서는 “기존에 겪어보지 못한 유형의 악성코드에 대한 초기 분석 및 확산 차단에 집중하는 과정에서 신고 의무에 대해 깊이 생각하지 못했다”는 입장을 내놓았다.
후속 조치 역시 정보보안단 내부 판단으로만 이뤄졌다. KT는 5월 13일부터 스크립트 기반 악성코드 점검을 시작, 6월 11일부터는 전사 서버로 범위를 확대해 7월 31일까지 점검을 진행했다. 이 과정은 이후 CISO로 승진한 황 담당이 지휘했다.
KT는 이에 대해서도 “5월 2일 황 단장과 모 담당이 오 부사장에게 티타임 중 ‘변종 악성코드가 다수 발견돼 스크립트 기반의 점검이 필요하다’고 구두로 공유했다”며 “오 부사장은 일상적인 보안점검의 일환으로 인식했을 뿐 심각성을 인지하지 못했다”고 답변했다.
성명과 전화번호, 이메일 주소, 단말기 식별번호(IMEI) 등 가입자 개인정보가 저장된 서버를 포함해 총 43대의 서버가 감염됐지만 KT는 대표이사는 물론 당국에도 신고하지 않은 채 티타임 자리에서 구두 공유 수준으로만 사태를 처리한 것이다.
KT는 이 시점까지 침해사고 신고 여부를 논의하는 공식 회의를 단 한 차례도 열지 않은 것으로 알려졌다. BPF도어 감염 사실은 이달 민관 합동 조사단이 침해사고에 대한 서버 포렌식을 진행하면서 뒤늦게 드러났다. BPF도어는 올해 상반기 SK텔레콤 해킹 사태 당시에도 발견된 악성코드다.
최민희 과방위원장은 “KT의 이번 BPF도어 감염 사고 은폐 사건은 우리나라를 대표하는 기간통신사업자의 정보보안 관리 시스템이 무너져있음을 단적으로 증명한 사례”라며 “겪어보지 못한 변종 악성코드에 대해 ‘심각성을 인지하지 못했다’며 차 한 잔 나누는 담소 거리로 삼은 것은 충격적 행태”라고 지적했다.
