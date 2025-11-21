KT, 악성코드 감염 당국·대표에 미보고…“심각성 인지 못 해”

공식 회의·보고 없이 ‘티타임’ 구두 공유

후속 점검 조치도 내부 판단으로 이뤄져

서울 한 KT대리점에 KT로고가 보이고 있다. 뉴시스

정보보안단 레드팀 소속 A 차장은 지난해 4월 11일 “기업 모바일서버에서 3월 19일부터 악성코드가 실행 중이다”는 사실을 담당 팀장에게 메일로 알렸고, 보안위협대응팀 소속 B 차장에게도 공유했다.