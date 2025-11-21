포스코, 연이은 인명사고에 포항제철소장 보직해임
후임 인사 없어…이희근 사장 제철소장 겸임
포항제철소, 올해만 3번째 인명사고 발생
포스코가 근로자 인명 피해가 연이어 발생한 포항제철소 소장을 전격 경질했다. 아울러 포스코홀딩스의 안전 전문 자회사 대표를 회장 직속 그룹안전특별진단TF 팀장에 임명하고, 현장 안전 관리 강화에 나선다는 계획이다. 포스코 포항제철소에서는 올해에만 3번의 인명사고가 발생한 바 있다.
21일 업계에 따르면 포스코는 전날 포항제철소에서 발생한 안전사고와 관련, 이동렬 포항제철소장을 이날 보직 해임했다. 후임 포항제철소장은 따로 선임하지 않고, 이희근 사장이 직접 겸임하며 사고 원인 규명과 재발 방지를 위한 근본적인 대책 마련을 지휘한다.
전날 포항제철소에서는 야외에서 슬러지(찌꺼기) 청소 작업을 하던 작업자 3명이 유해가스를 마셔 중태에 빠지는 사고가 발생했다. 지난 5일에는 포항제철소 스테인리스 압연부 소둔산세공장에서 화학물질 누출 사고로 포스코DX의 하도급업체 소속 근로자 4명 중 1명이 사망하고 나머지 3명은 화상을 입었다.
올해 3월에도 포항제철소 냉연공장에서 포스코 자회사인 포스코PR테크 직원이 수리 작업 중 설비에 끼어 목숨을 잃은 바 있다.
포스코는 이재명 정부가 산업 현장 안전이 강조하는 가운데 연이어 인명 사고가 발생하자 이에 대한 책임을 묻고 안전 경각심을 높이기 위해 전격 인사를 단행한 것으로 해석된다.
포스코그룹 이날 그룹 안전 전문 자회사 포스코세이프티솔루션의 유인종 대표를 그룹 회장 직속 그룹안전특별진단TF 팀장에 선임하고 그룹 안전 관리 혁신 계획을 실행할 예정이다. 또 회사 내에서 발생하는 외주 작업이나 고위험 작업은 안전관리자가 배치된 상태에서 작업하도록 관리를 강화하는 등 인명 사고를 막기 위한 조치를 강화하기로 했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
