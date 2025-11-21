쿠팡서 4500여명 개인정보 노출…유통업계 보안 ‘경고등’

쿠팡은 지난 20일 고객을 대상으로 "제3자가 비인가 접근을 통해 4500여명 고객 계정의 배송 정보(성명·이메일·전화번호·주소), 최근 5건 주문 이력을 조회한 것을 지난 18일 확인했다"고 밝혔다. 뉴시스.

쿠팡에서 고객 4500여명의 개인정보가 노출되는 사고가 발생했다. 올해 들어

업계 전반에서 정보 유출 사고가 잇따르면서 기업의 개인정보 관리 체계에 대한 소비자 우려가 커지고 있다.

올해 들어 기업들의 개인정보 유출 사고가 계속되고 있다.

GS리테일은 지난 1월 해킹으로 편의점 웹사이트 9만여명의 개인정보가 유출됐고, 2월엔 홈쇼핑 웹사이트에서 158만 건의 개인정보가 유출됐다. 명품 브랜드도 예외가 아니다. 지난 5월 디올과 티파니 한국 법인은 유출 사실을 뒤늦게 알려 ‘늑장 신고’라는 비판을 받기도 했다. 이어 6월에는 까르띠에, 7월엔 루이비통에서 고객 정보 유출 정황이 확인됐다.

국내 개인정보 유출 규모는 매년 증가하는 추세다. 개인정보위 집계에 따르면 유출 건수는 2023년 1011만2000건에서 지난해 1377만건으로 늘었다. 올해는 이미 3000만건을 넘어섰다. 유통업계 한 관계자는 “개인정보가 워낙 예민한 이슈인 만큼 보안쪽에 투자와 기술강화를 이어오고 있지만 사고가 종종 발생한다”며 “정보가 노출됐을 때 고객들에게 신속하게 알리고 관련 기관에 신고 및 필요한 개선 절차들을 해나가는 것이 기업의 의무”라고 말했다.