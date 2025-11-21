조국 “빠루 들고 폭력 행사해도 의원직 유지…말이 되나”

조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 지난 11일 국회에서 열린 조국혁신당 전국당원대회 출발식에서 발언하고 있다. 연합뉴스

자신들이 만든 법을 폭력적으로 위배해도 입법자 지위를 보전할 수 있다는 게 말이 되는가”라고 21일 지적했다.