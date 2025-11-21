이 대통령 “YS ‘대도무문’ 마음에 새기며 더 성숙한 민주국가로”

하나회 해체, 금융실명제 등 업적 강조

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 카이로의 한 호텔에서 열린 이집트 동포·지상사 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 21일 고(故) 김영삼 전 대통령의 서거 10주기를 맞아 “어떠한 시련과 난관이 있더라도 김 전 대통령께서 보여주신 신념과 결단처럼 흔들림 없이 더욱 성숙한 민주국가, 진정한 민주공화국을 향한 걸음을 멈추지 않겠다”고 말했다.