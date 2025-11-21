“밥 대신 샌드위치”…학비노조 파업에 학교 급식 차질
광주·전남 초중고 368곳 차질
전북 357개교도 대체식 제공
학교 비정규직노조의 총파업으로 광주와 전남, 전북지역 학교급식이 차질을 빚었다.
21일 광주·전남·전북교육청 등에 따르면 이날 광주지역 학교급식·돌봄 등에 종사하는 교육공무직 4251명 중 989명이 파업에 참여해, 파업 참여율이 23.3%로 나타났다. 이 때문에 관내 초중고 258개교 중 145개교에서 학생들이 급식 대신 빵과 우유 등 대체식을 제공받았다.
같은날 전남지역 파업 참여율은 16.1% 상당으로, 전체 803개교 중 223개교에서 급식 대신 간편식이 제공됐다.
전북에서도 교육공무직 7534명 중 1772명인 23.5%가 파업에 참여한 것으로 잠정 집계됐다.
전날 서울·인천·강원·세종·충북 지역에서 먼저 시작된 학교 비정규직노조 총파업은 이날 하루 광주·전남·전북·제주 지역에서 진행됐다.
전국학교비정규직연대회의는 다음달 4일에는 경기·대전·충남에서, 5일엔 경남·경북·대구·부산·울산 등 영남지역에서 임금·수당 인상과 복리후생 차별 철폐 등을 요구하는 총파업을 진행할 예정이다.
시·도교육청은 비상 상황실을 운영하는 등 피해 최소화에 나선다는 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
