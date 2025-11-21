시사 전체기사

인공태양 연구시설 공모 발표자로 나선 김영록 지사 “유치 자신”

입력:2025-11-21 13:12
발표평가 앞두고 SNS서 자신감 내비쳐

김영록 전남지사가 12일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 이재명 대통령 주재 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

과학기술정보통신부 ‘인공태양 연구시설’ 공모사업 발표평가에 직접 발표자로 나서는 김영록 전남도지사가 유치에 자신감을 내비쳤다.

김 지사는 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “오늘은 정부(과기부) 인공태양 연구시설 공모 발표평가가 있는 날이다. 최종 리허설 등 만반의 준비를 마치고 대전 발표장으로 가는 길”이라며 “그동안 치밀하게 준비를 해왔고 전폭적인 응원을 보내주시는 전남 광주 시·도민이 있기에 자신이 있다”고 밝혔다.

특히 김 지사는 “인공태양 연구시설이 전남 나주로 와야할 이유는 차고도 넘친다”면서 “인공태양 연구시설 등 국가 대형 연구시설은 안전한 부지에 건설돼야 한다. 우리 도가 제안한 부지는 지진이나 홍수가 전혀 없는 재난재해 안전지대다. 부지면적도 충분히 제공하고 얼마든지 확장 가능하다”고 설명했다.

김 지사는 또 “한국에너지공대(켄텍)와 광주과학기술원(GIST) 등 연구인력 양성체계가 완비돼 있다”며 “핵융합 연구의 핵심기술인 초전도 도체 실험설비를 이미 켄텍에 구축하고 있다”고 말했다.

끝으로 그는 “(발표평가에서) 전남만의 강점을 잘 어필하겠다. 인공태양 연구시설을 반드시 유치해서 우리 전남의 저력을 확실히 보여드리겠다”고 포부를 밝혔다.

인공태양 연구시설 공모사업에는 전남 나주와 전북 군산, 경북 경주 등 3개 지자체가 뛰어들었다. 정부는 이날 오후 1시30분 대전시 한국연구재단에서 열리는 발표평가 등을 거쳐 이달 말쯤 최종 부지 선정 결과를 발표할 예정이다.

무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

