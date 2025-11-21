포스코, 포항제철소 가스 흡입 사고 사과...“대책반 가동”
용역업체 직원·포스코 직원 등 6명 중경상
“근본적 재발 방지 대책 마련할 것”
포스코가 지난 20일 포항제철소에서 슬러지(찌꺼기) 청소 작업을 하던 작업자들이 가스를 흡입한 사고와 관련, 공식 사과하고 재발 방지 대책을 마련하겠다는 입장을 밝혔다.
포스코는 21일 이희근 사장 명의로 사과문을 내고 “임직원을 대표해 사고를 당하신 분들과 가족분들에게 머리 숙여 깊이 사과 드린다”고 밝혔다.
이 사장은 “사고 발생 즉시 사고대책반을 가동하고 관계 기관의 정확한 사고원인 규명을 위해 최선을 다하고 있으며, 무엇보다도 사고를 당하신 분들이 하루빨리 건강을 회복하실 수 있도록 모든 지원과 조치를 신속히 진행하고 있다”고 말했다.
이어 “올해 들어 연이어 발생한 안전사고로 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 대표이사로서 무거운 책임을 통감한다”며 “철저한 반성과 근본적인 재발 방지 대책을 마련해 이런 사고가 다시는 발생하지 않도록 회사의 모든 역량을 집중 하겠다”고 약속했다.
전날 오후 1시30분쯤 경북 포항시 포스코 포항제철소 STS 4제강공장에서 슬러지 청소를 하던 50대 용역업체 직원 2명과 현장에 있던 40대 포스코 직원 1명이 작업 중 유해가스를 흡입하는 사고가 발생했다.
사고 당시 심정지 상태로 병원에 이송된 2명은 자발순환이 회복됐지만 여전히 중태이고, 또 다른 1명은 의식장애가 지속되는 상태다. 신고를 받고 출동한 포스코 자체 소방대원 3명도 구조작업 중 가스를 흡입하는 등 경상을 입었다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
