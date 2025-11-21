포스코 가스흡입사고 수사 본격화…안전조치 여부 집중
경찰이 포스코 포항제철소에서 청소 작업 중 발생한 가스흡입사고와 관련해 수사를 본격화하고 있다.
경북경찰청 중대재해수사팀은 사고 발생 이튿날인 21일에도 포스코 포항제철소를 방문해 수사에 필요한 자료를 확보했다.
경찰은 사고 당시 현장 CCTV와 작업기록 등을 확보해 안전·보건 관련법에 따른 의무 이행에 필요한 조처를 했는지 등을 들여다보고 있다. 경찰은 자세한 사고 원인을 밝히기 위해 관련 기관과 합동 감식을 진행하기로 하고 국립과학수사연구원, 고용노동부 포항지청 등과 일정을 조율하고 있다.
전날 오후 1시30분쯤 경북 포항 남구 제철동 포스코 포항제철소 STS(스테인리스스틸) 4제강공장에서 슬러지(찌꺼기) 청소를 하던 50대 용역업체 직원 2명과 현장에 있던 40대 포스코 직원 1명이 작업 중 발생한 유해가스를 흡입했다. 신고를 받고 출동한 포스코 소방대 방재팀원 3명도 구조 작업 중 유해가스를 마셨다.
이번 사고로 피해를 본 6명 가운데 청소작업을 했던 직원 2명과 포스코 직원 1명 등 3명이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다. 심정지 상태로 이송된 3명 중 2명은 자발순환회복했지만 여전히 중태이고 1명은 의식장애로 중증인 상황이다. 포스코 소방대 방재팀원 3명은 경증이다.
경찰 관계자는 “관계 기관과 조율이 끝나는 대로 합동 감식을 벌여 사고 원인을 밝힐 계획”이라고 말했다.
