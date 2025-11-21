파주시 “직매립 금지에도 폐기물 대란 없어…전량 자체 처리”
연간 7만t 폐기물 자체 소각 처리
신규 광역 소각시설 건립 추진 중
경기 파주시는 2026년 시행되는 수도권매립지 생활폐기물 직매립 금지 정책과 관련해 이미 생활폐기물을 전량 소각 처리하고 있어 폐기물 대란 우려가 없다고 21일 밝혔다.
파주시는 현재 탄현면 환경관리센터의 광역소각시설과 운정 환경관리센터 소각장 등 두 곳의 소각 인프라를 운영 중이며, 두 시설의 하루 최대 처리량은 각각 200t과 90t에 달한다.
이를 통해 연간 약 7만t의 생활폐기물을 자체적으로 처리하고 있어 수도권매립지 사용 제한으로 인한 행정적·물리적 영향을 받지 않는다는 입장이다.
시는 2002년부터 소각 중심의 폐기물 처리 체계를 꾸준히 구축해 왔다. 소각 후 발생하는 잔재물을 처리하기 위한 2만8370㎡ 규모의 자체 소각재 매립시설도 함께 운영하고 있어 관내 폐기물을 외부 의존 없이 처리할 수 있는 구조를 갖춘 상태다. 이에 따라 정부의 직매립 금지 정책 시행 이후에도 지역 내 폐기물 처리 차질 가능성이 거의 없다는 설명이다.
소각시설의 노후화로 인한 처리능력 저하에 대비해 신규 광역 소각시설 건립도 추진 중이다. 파주시는 하루 700t 규모의 광역 소각시설을 계획하고 있으며, 현재 기후에너지환경부와 전략환경영향평가 본안 협의를 진행 중이다. 해당 시설은 2031년 준공을 목표로 추진되고 있다.
김경일 파주시장은 “파주시는 이미 직매립을 하지 않는 선진적 처리 체계를 갖추고 있어 직매립 금지 정책의 직접적 영향은 사실상 없다”라며 “앞으로 추진될 신규 소각시설 건립은 무엇보다 주민들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 투명하게 진행할 예정으로, 시민이 체감할 수 있는 ‘지속 가능한 자원순환 도시 파주’를 만들어 나가겠다”라고 밝혔다.
