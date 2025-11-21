파주시 “직매립 금지에도 폐기물 대란 없어…전량 자체 처리”

연간 7만t 폐기물 자체 소각 처리

신규 광역 소각시설 건립 추진 중

파주시환경관리센터 전경. 파주시 제공

“파주시는 이미 직매립을 하지 않는 선진적 처리 체계를 갖추고 있어 직매립 금지 정책의 직접적 영향은 사실상 없다”라며 “앞으로 추진될 신규 소각시설 건립은 무엇보다 주민들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 투명하게 진행할 예정으로, 시민이 체감할 수 있는 ‘지속 가능한 자원순환 도시 파주’를 만들어 나가겠다”라고 밝혔다.