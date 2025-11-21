80대 치매 노인, 이웃 창고서 숨진 지 일주일 만에 발견
치매가 있는 80대 남성이 충북 영동 이웃의 창고에서 저체온증으로 숨진 채 발견됐다.
21일 경찰 등에 따르면 지난 17일 오후 3시50분쯤 “치매가 있는 아버지가 집에 안 계시다”는 아들의 신고가 접수됐다.
경찰은 실종자 A씨가 거주하는 영동군 심천면 주택 주변에 대한 수색을 이어가던 중 신고 사흘 만인 전날 오후 10시45분 이웃집 주민으로부터 자기 집 창고에 A씨가 숨져 있다는 신고를 접수한 것으로 알려졌다.
발견 당시 A씨는 이미 숨진 상태였고 남방과 바지는 입고 있었으나 양말과 신발을 신지 않은 상태였다. 경찰 검시 결과 사인은 저체온증으로 파악됐다. CCTV에는 A씨가 지난 14일 오후 10시쯤 혼자 집을 나와 이웃집으로 들어가는 모습이 확인됐다. 중증 치매 환자지만 홀로 거주해온 것으로 전해졌다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사