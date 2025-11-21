유정석 메타크래프트 대표 ‘벤처창업진흥 유공 포상’ 중기부 장관 표창
국내 웹소설·웹툰 기반 콘텐츠 플랫폼 기업 메타크래프트의 유정석 대표가 ‘2025 벤처창업진흥 유공 포상’ 청년기업인 부문에서 중소벤처기업부 장관 표창 수상자로 선정됐다.
벤처창업진흥 유공 포상은 독창적인 기술력, 혁신적 비즈니스 모델, 기업가정신 확산 공헌도 등을 종합적으로 평가해 국내 벤처 생태계 활성화에 기여한 기업인에게 수여되는 정부 포상이다. 신청 접수부터 공적심사, 서류·현장·종합심사, 공개검증, 중기부 및 정부추천에 이르는 일련의 절차가 엄정하게 진행되는 것으로 알려져 있다.
유 대표가 이끄는 메타크래프트는 웹소설 플랫폼 노벨피아를 중심으로 빠르게 성장해 온 콘텐츠 테크 기업이다. 노벨피아는 창작자 지원 프로그램, 작가 수익 모델 고도화, 투명한 운영 시스템 등을 기반으로 단기간에 이용자와 작가 풀을 넓히며 콘텐츠 플랫폼 시장에서 독보적인 성장을 이어왔다.
특히 메타크래프트는 출판·2차저작물 확장을 위한 콘텐츠 인프라 구축, 해외 독자 유입을 위한 번역 및 글로벌 퍼블리싱 준비 등 기술 중심의 서비스 혁신을 지속해 왔다. 또한 창작자 중심의 운영 정책과 수익 배분 구조의 투명성 확보를 통해 국내 웹소설 창작 생태계 활성화에 기여한 점이 높게 평가됐다.
수상식은 지난 18일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔 그랜드볼룸에서 열리는 ‘2025 세계 기업가정신 주간 한국행사(GEW KOREA 2025)’ 개막식에서 진행됐다.
유 대표는 “한국 콘텐츠 산업의 성장 가능성을 믿고 플랫폼 혁신에 집중해 온 노력들이 좋은 결실로 이어져 기쁘다”며 “앞으로도 창작자 중심 생태계를 확장하고 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 콘텐츠 기업으로 도약하겠다”고 소감을 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사