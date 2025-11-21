8년 버틴 사드 반대 시설…성주군 철거 행정대집행
당국과 반대단체 간 충돌 우려
경북 성주군이 21일 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 반대단체들이 만들어놓은 집회 시설 철거에 나섰다.
성주군은 이날 오전 10시 초전면 소성리에 있는 사드 반대단체 소유 불법 시설물에 대한 행정대집행을 개시했다고 밝혔다.
2017년부터 8년여 동안 사드 반대단체가 집회와 기도회 등을 열기 위해 사용한 몽골 텐트와 컨테이너 등이 대상이다. 시설물들은 미군 사드 기지로 향하는 길목에 설치돼 있다. 앞서 성주군은 지난해 11월 사드 반대단체 측에 몽골 텐트 등 불법 시설물 철거명령을 통보했지만 12·3 비상계엄 사태 여파로 행정대집행은 이뤄지지 않았다. 성주군은 이날 현장에 공무원 100여명을 투입해 행정대집행을 벌인다.
행정대집행 과정에서 마찰도 예상된다. 사드철회평화회의, 원불교 성주성지수호비상대책위원회 등 사드 반대단체 관계자 80여명이 행정대집행이 예고된 시설물들 앞에 모여 당국과 맞서고 있다.
성주군 측은 해당 시설물들을 공유지에 설치된 불법 시설물로 규정하고 철거할 방침이다. 경찰은 만일의 사태에 대비해 이날 현장에 경력 300명을 배치했다. 경찰은 불법행위 발생 시 질서유지 조치를 할 예정이다.
성주=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사