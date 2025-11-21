하나은행 이어 KB도 주담대 가계대출 중단
비대면 22일·대면 24일부터
하나은행에 이어 KB국민은행도 연간 가계대출 총량 관리를 위해 올해 안에 실행되는 주택 구입 목적 대출을 중단한다.
21일 금융권에 따르면 KB국민은행은 주택 구입 자금용 주택담보대출의 신규 접수를 비대면 채널에서는 22일부터, 영업점 창구에서는 24일부터 제한하기로 했다.
다른 금융사 대출을 국민은행으로 갈아타는 주택담보·전세·신용대출 대환도 22일부터 신청이 불가능하다. KB의 비대면 신용대출 상품인 ‘KB스타 신용대출 Ⅰ·Ⅱ’ 역시 22일부터 판매가 중단된다.
연말을 앞두고 시중은행들이 가계대출 총량 관리에 들어가면서 ‘대출 절벽’ 우려가 현실화하고 있다. 앞서 하나은행도 25일부터 올해 실행 예정분에 한해 주택담보대출과 전세대출 신규 접수를 중단하기로 했다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사