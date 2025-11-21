아콘텍, 스마트 아크차단기로 IR52 장영실상 수상

구혁채 과학기술정보통신부 1차관으로부터 라웅재 아콘텍 대표가 장영실상을 수상받고 있다. 아콘텍 제공

전선이나 콘센트, 멀티탭, 가전제품이 노후·손상되면 발생하는 전기 스파크 ‘아크’는 대형 화재의 주요 원인으로 꼽혀 왔다. 기존 누전차단기는 아크를 감지하지 못해 한계가 있었고, 쿠팡 물류센터·부천 호텔·부산 아파트 화재 등에서도 아크 가능성이 제기되며 별도 감지 장치 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 미국을 비롯해 캐나다·유럽 등에서는 아크차단기 설치 기준이 강화되는 추세다.

제도 개선 흐름도 기술 보급에 힘을 싣고 있다. 2016년 KS 설치 표준에서 아크차단기 권고가 반영됐고, 2021년에는 소방청 성능위주설계 가이드라인에서도 필요성이 강조됐다. 올해 2월 산업통상자원부가 의무설치 행정예고를 내면서 전기화재 예방 정책에서 아크차단기의 역할은 더욱 확대되는 분위기다.