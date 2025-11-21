삼성전자 전영현·노태문 ‘투톱’ 체제 복원…사장단 인사 발표

노태문 사장, ‘직무대행‘ 떼고 정식 부문장 위촉

DX부문 CTO 사장 윤장현·SAIT원장 박홍근

노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 지난1월 미국 새너제이에서 '삼성 갤럭시 언팩 2025' 행사 직후 국내 기자간담회를 진행하고 있다. 삼성전자 제공

(DX)부문의 노태문 사장 ‘2인 대표이사’ 체제로 복귀한다.

삼성전자는 “MX, 메모리 등 주요 사업의 지속적인 경쟁력 강화와 시장 선도를 위해 양 부문장이 MX사업부장과 메모리사업부장을 겸직하는 체제를 유지했다”고 설명했다.