삼성전자 전영현·노태문 ‘투톱’ 체제 복원…사장단 인사 발표
노태문 사장, ‘직무대행‘ 떼고 정식 부문장 위촉
DX부문 CTO 사장 윤장현·SAIT원장 박홍근
삼성전자가 반도체(DS) 부문의 전영현 부회장과 디바이스경험(DX)부문의 노태문 사장 ‘2인 대표이사’ 체제로 복귀한다. 노태문 사장은 지난 3월부터 8개월간 맡아온 DX 부문장 ‘직무대행’을 떼고 정식 부문장으로 올라서게 됐다.
삼성전자는 21일 사장 1명, 위촉업무 변경 3명 등 4명 규모의 ‘2026년 정기 사장단 인사’를 발표했다. 노 사장은 대표이사로 선임되면서 DX부문장과 함께 모바일경험(MX)사업부장을 그대로 맡게 됐다. 전영현 부회장은 DS 부문장과 메모리사업부장에 유임됐다.
전 부회장이 겸임하던 삼성종합기술원(SAIT) 원장에는 박홍근 사장이 신규 위촉됐다. 내년 1월 1일 입사 예정인 박 사장은 1999년 미국 하버드대 교수로 임용돼 25년 넘게 화학, 물리, 전자 등 기초과학과 공학 전반 연구를 이끌어온 글로벌 석학이다.
삼성전자 DX부문 최고기술책임자(CTO) 사장 겸 삼성리서치장은 윤장현 삼성벤처투자 대표이사 부사장이 발탁됐다. 새 삼성벤처투자 대표이사 부사장은 이종혁 삼성디스플레이 대형디스플레이사업부장 IT사업팀장 부사장이 맡는다.
앞서 삼성전자는 한종희 대표이사 부회장이 지난 3월 25일 별세하면서 전영현 단독 대표이사 체제를 8개월 동안 유지해왔다. 이번 2인 대표이사 체제 복원으로 핵심사업 경쟁력을 지속적으로 강화하고, 불확실한 대내외 환경하에서 경영안정을 도모하는 동시에 미래 기술을 선점하는 계기를 마련한다는 계획이다.
삼성전자는 “MX, 메모리 등 주요 사업의 지속적인 경쟁력 강화와 시장 선도를 위해 양 부문장이 MX사업부장과 메모리사업부장을 겸직하는 체제를 유지했다”고 설명했다. 이어 “반도체 미래 신기술 연구와 AI 드리븐 컴퍼니로의 전환을 가속하기 위해, 각 분야 최고 전문가를 SAIT 원장 및 DX부문 CTO에 과감히 보임해 AI 시대 기회 선점의 기반을 마련했다”고 밝혔다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
