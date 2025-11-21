동해역~동해항 연결도로 개통…교통혼잡 해소 기대
강원도 동해역과 동해항 입구를 연결하는 도로가 이달 말 개통한다.
13억원 가량이 투입된 이 공사는 3월 착공 후 9개월 만에 마무리됐다. 연장 437m, 폭 15m 규모로 개설됐다.
KTX 동해역 주변 역세권 개발에 대비해 도시 가로망 인프라 확충과 송정 시가지 중심권의 불량도로 개선을 위해 추진한 사업이다.
특히 주말 KTX 이용객 증가로 인한 동해역 일대의 교통체증이 지역 주민들의 주요 불편 사항으로 꾸준히 제기돼 왔다.
도로 개통으로 KTX 동해역 주변 차량 정체 완화 및 주차공간 확보, 역세권 접근성 및 이용 편의 향상, 동해항 및 송정시가지 간 이동 동선 단축, 주민 생활권 내 교통흐름 개선 등 효과가 기대된다.
시는 해당 도로가 역세권과 도심을 잇는 새로운 교통축으로 자리 잡으면서 향후 관광 인프라 확충, 상권 활성화 등 지역 발전에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다.
시는 이번 사업 외에도 각 지역의 도로 신설·정비 공사를 꾸준히 추진하며 주민 교통불편 해소와 도시 기반시설 확충을 위해 지속적으로 노력하고 있다.
이달형 건설과장은 21일 “이번 도로개설공사는 주민들의 교통불편을 해소하고 도시 전반의 교통망을 한층 강화하는 사업이었다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 도로 확충과 교통환경 개선을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.
