[속보] 삼성전자 전영현·노태문 2인대표…기술인재도 발탁

노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 지난 4일(현지시간) 독일 베를린 IFA 2025 현장에서 열린 국내 기자간담회에서 기자들의 질문에 답변을 하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자가 반도체(DS) 부문의 전영현 부회장과 모바일·가전(DX) 부문의 노태문 사장의 투톱 체제를 수립하고 기술 인재를 발탁하며 경영 안정에 집중한다.