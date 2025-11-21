“겁주려고” 주차 시비 중 부천 식당서 2명 찌른 50대 체포

경찰이 식당에서 지인 2명을 흉기로 찔러 살해하려 한 50대 남성을 현행범으로 체포했다.

경기 부천 오정경찰서는 전날 오후 11시30분쯤 부천시 여월동 식당에서 지인인 남성 2명을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의(살인미수)를 받는 50대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 21일 밝혔다.50대인 피해자 2명은 각각 허벅지와 목 등을 다친 뒤 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.A씨는 주차 관련 문제로 이들과 다툰 뒤 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 그는 경찰에 "겁만 주려고 했는데 어쩌다 보니 이렇게 됐다"고 주장했다.경찰 관계자는 "추가 조사를 벌여 구속영장 신청 여부나 적용 죄명 등을 결정할 예정"이라고 말했다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr