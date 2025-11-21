엔비디아 효과 없나…뉴욕증시 급락, 나스닥 2%↓

뉴욕증시가 20일(현지시간) 인공지능(AI) 관련주 거품 우려 지속에 장중 급락 반전하며 약세로 마감했다.

엔비디아는 전날 뉴욕증시 마감 후 공개한 실적 보고서에서 3분기 매출이 전년 대비 62% 급증했다고 밝혔다. 연간 실적전망도 시장 기대보다 높게 상향 조정했다.