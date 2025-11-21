네이처셀, 美 볼티모어에 줄기세포 치료제 생산시설 구축 발표

메릴랜드주 “500개 일자리 기대”…400만 달러 조건부 대출 지원 예정

라정찬 회장 “내년 임상 3상 장애물 없다…FDA와 협의“

라정찬 네이처셀 회장이 20일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 미국 현지 줄기세포치료제 생산시설 발표 기자회견에서 해리 코커 메릴랜드주 상무장관과 악수하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

라정찬 네이처셀 회장은 이날 미국 워싱턴DC의 한 호텔에서 기자회견을 열고 네이처셀이 3억달러(약 4400억원) 투자를 유치해 볼티모어시에 줄기세포 치료제 연구 ·생산 시설인 ‘바이오스타 스템셀 캠퍼스’를 조성한다고 밝혔다.

라정찬 네이처셀 회장이 20일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 미국 현지 줄기세포치료제 생산시설 발표 기자회견에서 향후 사업 계획을 설명하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원