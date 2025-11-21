김혜경 여사, 이집트 영부인과 피라미드·대박물관 관람
이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 20일(현지시간) 이집트 영부인 인티사르 알시시 여사와 함께 주요 관광지인 피라미드와 대박물관 등을 둘러봤다.
전은수 대통령실 부대변인은 김 여사가 이날 오후 인티사르 여사의 안내로 지난 1일 개관한 이집트 대박물관을 1시간 넘게 관람했다고 밝혔다.
김 여사는 인티사르 여사에게 “이집트가 간직한 방대한 역사 문화유산과 정교한 보존 노력이 매우 인상적”이라며 “(한국의) 국립중앙박물관과도 향후 협력 사업을 추진해 나가면 좋겠다”고 말했다.
김 여사는 이어 “한국을 방문하면 국립중앙박물관으로 정중히 초대해 오늘의 환대에 보답하고 싶다”고 초대 의사를 전했다.
김 여사는 국립중앙박물관의 상설전시 도록과 ‘뮷즈’(박물관 기념품)를 인티사르 여사에게 선물했는데, 까치호랑이 배지와 갓 모양 열쇠고리 등 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터즈’ 관련 기념품도 여럿 포함됐다.
안티사르 여사는 김 여사에게 “김 여사의 방문은 이집트 국민에게도 각별한 의미”라며 “장소를 빛나게 해 주셨다”고 말했다.
김 여사는 이후 이집트 측 안내를 받아 피라미드와 스핑크스 등 유적지를 둘러봤고 피라미드 국제미술제에 초청된 박종규 작가의 작품도 관람했다.
