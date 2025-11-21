시사 전체기사

김혜경 여사, 이집트 영부인과 피라미드·대박물관 관람

입력:2025-11-21 04:51
공유하기
글자 크기 조정
이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일(현지시간) 카이로의 한 호텔에서 열린 동포ㆍ지상사 간담회에 입장하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 20일(현지시간) 이집트 영부인 인티사르 알시시 여사와 함께 주요 관광지인 피라미드와 대박물관 등을 둘러봤다.

전은수 대통령실 부대변인은 김 여사가 이날 오후 인티사르 여사의 안내로 지난 1일 개관한 이집트 대박물관을 1시간 넘게 관람했다고 밝혔다.

김 여사는 인티사르 여사에게 “이집트가 간직한 방대한 역사 문화유산과 정교한 보존 노력이 매우 인상적”이라며 “(한국의) 국립중앙박물관과도 향후 협력 사업을 추진해 나가면 좋겠다”고 말했다.

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사와 압델 파타 알시시 이집트 대통령의 부인 인티사르 알시시 여사가 20일(현지시간) 이집트 카이로 대통령궁에서 환담장으로 이동하고 있다. 연합뉴스

김 여사는 이어 “한국을 방문하면 국립중앙박물관으로 정중히 초대해 오늘의 환대에 보답하고 싶다”고 초대 의사를 전했다.

김 여사는 국립중앙박물관의 상설전시 도록과 ‘뮷즈’(박물관 기념품)를 인티사르 여사에게 선물했는데, 까치호랑이 배지와 갓 모양 열쇠고리 등 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터즈’ 관련 기념품도 여럿 포함됐다.

안티사르 여사는 김 여사에게 “김 여사의 방문은 이집트 국민에게도 각별한 의미”라며 “장소를 빛나게 해 주셨다”고 말했다.

김 여사는 이후 이집트 측 안내를 받아 피라미드와 스핑크스 등 유적지를 둘러봤고 피라미드 국제미술제에 초청된 박종규 작가의 작품도 관람했다.

카이로=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
장 보고 와서 ‘초과근무’… 부당 수령 지자체 공무원들 5배 토해낸다
이름·전화번호·주소…쿠팡, 고객 4500여명 정보 노출
패스트트랙 충돌 나경원 등 벌금형… 의원직 상실 피해
“채점이 왜 이래” 조교 흉기로 찌른 아주대생 체포
민주당 전당원 여론조사서 ‘1인 1표제’ 도입 찬성 87%
김영훈, 새벽배송 논란에 “심야노동은 2급 발암물질”
기혼여성 고용률 67% 사상 최대… 경력단절·학력 격차 장벽은 여전
침착한 대응·단단한 고박·신속 출동… 세월호와 달랐다
국민일보 신문구독