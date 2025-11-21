한-이집트, 가자지구 재건 협력…정상간 직접소통 채널 구축

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 카이로대학에서 '함께 여는 빛나는 미래'를 주제로 연설하고 있다. 연합뉴스

독일은 한국의 유럽 내 최대 교역국이자 제조업 강국이므로 국제 경제질서 변화에 대응하는 경제협력 강화 방안을 논의할 것”

이라고 말했다.