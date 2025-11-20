공수처, 지귀연 부장판사 ‘접대 의혹’ 첫 압수수색
고발 6개월만 첫 강제수사
택시앱 기록 확보…동선 파악
고위공직자범죄수사처(공수처)가 지귀연 서울중앙지법 부장판사의 이른바 ‘룸살롱 접대 의혹’ 관련 강제수사에 착수했다. 지난 5월 고발이 접수된 지 6개월만이다.
20일 법조계에 따르면 공수처는 최근 법원에서 지 부장판사의 택시 앱 이용기록에 대한 압수수색 영장을 발부받아 집행한 것으로 전해졌다. 공수처가 지 부장판사에 대한 강제수사에 나선 것은 이번이 처음이다.
공수처는 이번 압수수색을 통해 지 부장판사의 동선 파악에 나설 것으로 보인다. 공수처는 지 부장판사의 계좌 및 신용카드 사용내역, 실물 휴대전화 등에 대해서도 압수수색 영장을 청구했지만 기각된 것으로 알려졌다.
앞서 더불어민주당은 지난 5월 지 부장판사가 여성 종업원이 나오는 유흥주점에서 접대를 받았다는 의혹을 제기했다. 이후 한 시민단체는 지 부장판사를 뇌물수수와 청탁금지법 위반 등 혐의로 공수처에 고발했다. 공수처는 사건을 수사3부에 배당한 뒤 수사를 진행해 왔다. 지 부장판사는 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등 내란 재판을 맡고 있다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
