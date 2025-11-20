[속보] 김 총리, 강원 인제 산불에 “신속·안전 대피” 긴급지시
김민석 국무총리가 20일 강원 인제군에서 발생한 산불에 대해 “지자체는 대피 권고 지역의 주민들이 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 필요한 행정력을 동원하라”고 긴급 지시했다.
김 총리는 “교통약자와 안전 취약계층에 대한 지원 대책을 마련하고, 대피 주민들에게 정확한 재난 정보와 대피장소를 안내하라”며 “대피 주민들의 불편함을 최소화하도록 대피소와 응급 구호 물품을 충분히 준비하라”고 강조했다.
김 총리는 산림청에는 “지자체·소방청·국방부 등과 협력해 필요한 대응 물자를 확보하고 조기 진화에 최선을 다하라”며 “인접 지역으로의 확산을 차단하기 위한 방화선 구축 및 위험지역 사전 정비도 병행하라”고 주문했다.
아울러 “장시간 진화 작업이 예상되는 만큼 안전사고가 발생하지 않도록 진화 인력의 안전에도 유의해 달라”고 당부했다.
행안부에 따르면 이날 오후 5시29분쯤 강원 인제군의 한 야산에서 산불이 발생했다. 행안부도 산불이 확산할 우려가 있다고 보고 조기 진화에 총력을 다할 것을 지시했다.
