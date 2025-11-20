GH 김용진 사장 “근로자가 무사하게 귀가할 수 있는 안전한 현장 만들겠다”
김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 “지속적인 현장 관리와 지원을 통해 모든 근로자가 무사하게 귀가할 수 있는 안전한 현장을 만들어 가겠다”고 약속했다.
김 사장은 20일 안양관양고 공동주택 건설현장을 찾아 “이번 점검이 사람이 다치지 않는 현장을 위한 약속의 시작이길 바란다”면서 이같이 밝혔다.
안양관양고 지구는 총사업비 6762억원이 투입돼 임대주택 913세대와 분양주택 404세대 등 총 1317세대가 건립된다. 오는 2028년 상반기 준공 예정으로, 현재 토공사가 진행 중으로 하루 100여 명의 근로자가 작업을 하고 있다.
이번 점검은 겨울철 한파에 대비해 건설현장 안전사고 예방 및 현장 관리체계 강화의 일환으로 추진됐다는 게 GH의 설명이다.
이날 김 사장은 추락·화재·폭발 등 동절기 위험요소를 중심으로 현장상황을 점검하고, 스마트 안전관제 상황판·출입통제시스템 등 GH가 도입한 스마트 건설기술 운영 실태도 함께 확인했다.
또 겨울철 한랭질환 예방을 위해 바라클라바(안면 마스크), 보온 장갑, 핫팩 등으로 구성된 방한용품 세트를 현장 근로자들에게 직접 전달했다.
김 사장은 지난 9월 취임 후 첫 업무보고를 현장에서 진행하며 일산테크노밸리, 남양주왕숙 사업지구 등 6개 현장을 방문해 직원들과 사업 현안을 공유하고 방향성에 대해 직접 소통하면서 “보고를 위한 보고가 아닌, 현장에서 답을 찾겠다”고 밝힌 바 있다.
GH는 지난해에 국내 최초로 발주자 중심 스마트 안전관리시스템을 구축해 본사와 현장의 안전관리를 일원화했고, 현장 중심의 안전관리 강화를 위해 근로자가 위험을 감지하면 즉시 작업을 중단할 수 있는 ‘작업중지권’ 보장도 적극 지원하고 있다.
