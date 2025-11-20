시사 전체기사

오세훈 “강남북 불균형? 전임 시장 수수방관한 민주당 탓”

입력:2025-11-20 17:59
수정:2025-11-20 18:18
공유하기
글자 크기 조정
오세훈 서울시장이 20일 서울시의회에서 열린 제333회 정례회 제3차 본회의에서 더불어민주당 이영실 시의원의 한강버스 관련 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 강북 지역 재개발·재건축과 관련해 “박원순 전임 시장이 정비사업 하는 걸 틀어막고 취소하고 유턴시킬 때 강북을 지역구로 둔 더불어민주당 의원들이 반대를 안 했다”고 지적했다. 그러면서 “지금 강남·북 불균형은 거기에서 생겼다”고 덧붙였다.

오 시장은 20일 제333회 서울시의회 정례회 시정질문에서 이종배 국민의힘 시의원이 “(강북) 지역이 낙후됐다”고 말하자 이같이 호응했다. 이어 “그때 (민주당 의원들이) 수수방관했다”고 말했다.

오 시장은 강북 지역이 10·15 대책으로 토지거래허가구역과 조정대상지역, 투기과열지구로 묶인 것에 대해선 “강남이나 한강벨트 쪽과 서울 외곽 지역은 확실히 차이가 난다”며 “추후에 예외를 인정한다거나 풀거나 하는 데 이를 참고를 해야 한다”고 강조했다.

그는 또 “지정됐던 구역조차 박 시장 때 389곳을 해제해서 43만가구를 공급할 기회를 잃었다”고 꼬집었다. 그러면서 “서울은 빈 땅이 많지 않아 주택 정비사업이 신규 주택을 공급할 유일한 파이프라인이다. 이 기회가 원천 봉쇄됐다”고 말했다.

오 시장은 그러면서 “서울시가 지금이라도 160곳을 추가로 지정했고 신속통합기획 1·2를 통해 (재건축·재개발) 속도를 최대한 낼 수 있게 바탕을 마련했다”고 설명했다. 이어 “10·15 대책이 (주택 공급을) 방해하는 요소를 분명히 갖고 있다”며 “정부가 예외 조항을 인정해 줘야 한다”고 강조했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
상위 1% 유튜버 연 소득 13억…상위 0.1%는 ‘이만큼’ 번다
“분하다” BTS 진에 기습 뽀뽀한 50대 日여성, 억울함 호소
캄보디아서 실종 인플루언서…‘인신매매’ 조직원이었다
좌초 여객선 항해 선원, 수동 운행 구간서 ‘휴대폰’ 딴짓
‘쿠팡 알바’ 해 본 박지현 “새벽 배송, 필수인가”
성추행 후 방치해 실명…범인은 유명 연예기획사 임원
김건희 모친 최은순, 행정제재·부과금 ‘개인 1위 체납자’
[단독] ‘택시기사 폭행’ 이용구 전 차관, 복권되자 변호사 복귀
국민일보 신문구독