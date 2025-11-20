‘패스트트랙 충돌’ 이장우 대전시장 벌금형…여야 상반된 비판

이장우 대전시장. 대전시 제공

국회법 위반 혐의에는 벌금 150만원을 내리는 등 총 750만원의 벌금형을 선고했다.

벌금 500만원 이상이 선고될 경우 의원직을 잃지만 이 시장이 이보다 낮은 수준의 벌금형을 선고받음에 따라 시장직에 영향을 받지 않게 됐다. 이 시장은 선고 이후 별도의 입장을 내지 않았다.

어떠한 정치적 명분도 물리적 폭력을 정당화할 수 없음을 분명히 한 것”이라며 “

이 시장은 그동안 패스트트랙 당시의 폭력행위를 ‘민주주의 투쟁’이라 주장하며 오히려 공소 취소를 요구하는 뻔뻔한 태도를 보였다”고 지적했다.

상처 입은 시민의 자존심을 회복하고 무너진 신뢰를 다시 세우는 유일한 길은 궤변과 침묵을 멈추고 대전시민 앞에 진심으로 사죄하는 것”이라고 질타했다.

사실상 정치적 항거의 명분을 인정한 것”이라고 주장했다.

이들은 또

국민이 7800억원의 피해를 입은 김만배 사건은 검찰이 항소를 포기 했다”며 “

”라고 날을 세웠다.