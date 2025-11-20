시사 전체기사

가평군 동물의료지원단 운영 효과…진료 69% 증가

입력:2025-11-20 17:20
경기 가평군이 지난해 처음 도입한 ‘동물의료지원단’ 사업이 축산농가의 큰 호응을 받으며 지난 18일 마무리됐다. 이 사업은 올해 진료 지원 가축 수가 작년보다 69%나 증가해 현장 수요에 부응한 정책이라는 평가를 받고 있다.

동물의료지원단은 고령인 축산농가를 돕기 위해 가평군 축산과 직원 4명, 공수의사 4명, 가평축협 4명 등 12명이 4개 반으로 구성된 지원 조직이다.

분기별 1회, 연 4회에 걸쳐 농가를 직접 방문해 외과적 처치, 주사 등 진료, 질병 상담, 사양관리 지도, 방역약품 지원을 모두 무료로 제공한다.

올해 지원 결과는 농가의 호응을 반영해 크게 늘었다. 동물의료지원단은 지난해 총 70개 농가, 1878마리를 대상으로 지원했으나, 올해는 총 81개 농가를 방문해 3181마리(69% 증가)에 대해 임상 예찰을 실시했다.

이와 함께 올해 전염병 혈액검사 237마리, 구충주사 982마리, 버짐·설사·폐렴 치료, 임신감정, 외상치료 등에 45마리를 진료했다.

구충제와 면역증강제, 곰팡이독소 제거제 등 다양한 방역·사양관리 약품도 지원했다. 특히 올해는 지난 7월 기록적 폭우로 침수 피해를 입은 농가에 대해 긴급 의료지원을 실시해 현장에서 큰 환영을 받았다.

성진길 군 축산과장은 “축산농가의 적극적인 호응으로 올해 동물의료지원단 진료 실적이 크게 늘었다”며 “앞으로도 지속 가능한 동물의료 지원 체계를 강화해 현장 수요에 부응한 축산정책을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

가평=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

