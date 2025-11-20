‘8연승’ 도로공사…외국인 주포, 국내 에이스 활약 힘입어 독주 체제 완성
시즌 초반 한국도로공사의 고공비행이 심상치 않다. 외국인 주포와 국내 에이스의 고른 활약 속에 8연승을 질주하며 일찌감치 독주 체제를 구축했다.
도로공사(8승 1패‧승점 22점)는 20일 기준 2025-2026 V리그 여자부 선두를 달리고 있다. 1라운드를 선두로 마친 데 이어 전날 경기도 화성종합체육관에서 열린 IBK기업은행과의 2라운드 첫 경기에서도 셧아웃 승리를 거두며 상승세를 이어갔다.
선두 질주의 원동력은 압도적인 공격력이다. 9경기(37세트)에서 총 852점(경기당 94.7점, 세트당 23점)을 올리며 팀 득점 1위를 기록 중이다. 공격종합(성공률 41.1%), 오픈공격(36.2%), 퀵오픈(45.9%), 후위공격(48.8%) 등 주요 지표에서 최상위권이다. 팀 세트(세트당 13.8개)와 리시브(효율 34.4%) 등 비득점 부문에서도 순위표 가장 꼭대기를 차지했다.
공격의 선봉에는 리그 최강의 삼각편대가 서 있다. 새로 합류한 모마는 이날까지 247점을 올리며 라이벌 실바(GS칼텍스·256점)와 득점왕 경쟁을 벌이고 있다. 토종 에이스 강소휘(142점)와 아시아쿼터 타나차(129점) 역시 각각 7위와 9위에 오르며 팀 공격을 견인하고 있다.
코트 위 조화도 돋보인다. 주전 세터 이윤정은 원활한 볼 배급으로 안정적인 경기 운영을 이끌고 있다. 신예 김세빈은 블로킹 34개로 2위 최정민(기업은행·23개)과의 격차를 11개로 벌렸다. 이번 시즌 주전 리베로로 도약한 문정원은 수비(세트당 7.4개)와 리시브(효율 47.5%) 1위, 디그(세트당 5.2개) 2위를 기록하며 기업은행으로 떠난 임명옥의 빈자리를 완벽히 메웠다는 평가를 받는다.
이제 시선은 팀 기록으로 향한다. 도로공사는 2021-2022시즌 12연승으로 팀 최다 연승 기록을 세웠다. 2011-2012시즌과 2013-2014시즌에는 9연승 행진을 펼쳤다. 오는 23일 GS칼텍스를 꺾으면 팀 최다 연승 2위 기록과 어깨를 나란히 한다.
27일 페퍼저축은행과의 경기가 전반기 최대 승부처가 될 전망이다. 도로공사는 개막전에서 페퍼에 풀세트 접전 끝에 패하며 이번 시즌 유일한 패배를 기록했다. 페퍼는 도로공사보다 한 경기 덜 치른 상황에서 승점 6점 차로 2위에 올라 있다. 도로공사가 설욕에 성공하며 연승 기록 경신과 독주 체제 굳히기라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을지 주목된다.
