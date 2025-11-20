BNK금융, 핀테크랩 ‘Storage B’ 부산 초청… 투자·협업 잇는다

33개 회원사 중 15곳 BNK와 협업

뷰티·해양 데이터 기업 등 투자 성과

BNK금융그룹이 스타트업 육성 프로그램 ‘Storage B’ 회원사와 함께 부산 영도 스페이스 원지에서 멤버십 데이 네트워킹을 진행하고 있다. /BNK금융 제공

BNK금융은 앞으로 Storage B의 선발 규모를 확대하고, 부산 지역 특화 산업(해양·물류·관광·금융)과 스타트업을 연결하는 맞춤형 프로그램을 마련한다는 계획이다.