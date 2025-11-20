제주소방안전본부 신청사 착공… 2027년 완공

제주소방안전본부가 20일 신청사 건립을 위한 공사를 시작했다. 2027년 완공을 목표로 추진되는 이번 사업은 민선 8기 도정 공약인 ‘119종합 컨트롤타워 기능 고도화’를 실현하기 위한 프로젝트다.
신청사는 제주시 연동 현 제주도로관리사업소 부지에 2027년까지 총 552억원을 투입해 연면적 1만544.86㎡, 지하 1층·지상 6층 규모로 조성될 예정이다.
현 청사는 1982년 여성회관으로 준공된 후 1992년 소방안전본부로 전환돼 사용해 왔다. 119종합상황실 공간 부족으로 1994년, 2003년, 2009년 세 차례 증축했으나 준공 42년이 지나면서 노후가 심화됐다.
20일 신축 기공식에서 오영훈 제주도지사는 “기공식은 새 청사를 짓는 일을 넘어 제주의 재난 대응체계를 더욱 견고하게 만드는 중요한 전환점”이라고 의미를 전했다.
