제주소방안전본부 신청사 착공… 2027년 완공

입력:2025-11-20 16:16
제주소방안전본부가 20일 신청사 건립을 위한 공사를 시작했다. 2027년 완공을 목표로 추진되는 이번 사업은 민선 8기 도정 공약인 ‘119종합 컨트롤타워 기능 고도화’를 실현하기 위한 프로젝트다.

신청사는 제주시 연동 현 제주도로관리사업소 부지에 2027년까지 총 552억원을 투입해 연면적 1만544.86㎡, 지하 1층·지상 6층 규모로 조성될 예정이다.

현 청사는 1982년 여성회관으로 준공된 후 1992년 소방안전본부로 전환돼 사용해 왔다. 119종합상황실 공간 부족으로 1994년, 2003년, 2009년 세 차례 증축했으나 준공 42년이 지나면서 노후가 심화됐다.

20일 신축 기공식에서 오영훈 제주도지사는 “기공식은 새 청사를 짓는 일을 넘어 제주의 재난 대응체계를 더욱 견고하게 만드는 중요한 전환점”이라고 의미를 전했다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

