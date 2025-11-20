전북대·아주대, 반도체 ‘문턱전압’ 정밀 제어 기술 개발

단결정 은 나노시트 활용

차세대 저전력 소자 핵심 기반

전북대 김태욱 교수(왼쪽부터), 아주대 박성준 교수, 전북대 주현지 연구원

반도체 트랜지스터의 성능을 결정하는 ‘문턱전압(threshold voltage)’을 정밀하게 제어할 수 있는 기술을 전북대학교와 아주대학교 연구팀이 개발했다.

문턱전압은 스위치 역할을 하는 트랜지스터가 켜지는 기준 전압으로, 이를 안정적으로 조절해야 전력 소모를 줄이고 소자 성능을 높일 수 있다.