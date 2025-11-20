엔씨소프트, 퍼플에서 ‘어스토니시아 스토리’ 예약 구매 오픈

엔씨소프트가 통합 게임 플랫폼 ‘퍼플(PURPLE)’을 통해 ‘어스토니시아 스토리’ 사전 판매를 시작했다.

모든 이용자는 20일부터 엔씨 퍼플에서 ‘어스토니시아 스토리’ PC 디지털 다운로드 버전을 10% 할인 혜택과 함께 예약 구매할 수 있다. PC 디지털 다운로드 버전 구매 시 ‘퍼플 디지털 굿즈 4종’도 함께 받는다.이용자는 ‘어스토니시아 스토리’ 퍼플 한정판 실물 패키지도 예약 구매할 수 있다. 퍼플 한정판 실물 패키지 구매 시 ‘퍼플 디지털 굿즈 4종’에 더해 ‘실물 한정판 굿즈’도 얻을 수 있다. 굿즈에 대한 자세한 내용은 구매 페이지에서 확인 가능하다.엔씨는 지난 10일 대원미디어와 게임 유통 계약을 체결하고 어스토니시아 스토리, 환세취호전 플러스 등 대원미디어의 패키지 게임 판매 및 서비스 협력을 시작했다. ‘어스토니시아 스토리’ 서비스는 다음 달 18일 오픈한다.‘어스토니시아 스토리’ 예약 구매에 대한 자세한 내용은 엔씨 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지