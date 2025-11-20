대전청 ‘3대 부패비리’ 사범 특별단속…58명 송치

분야별로는 공직비리가 재정비리 73명(송치 4명), 금품수수 23명(송치 7명), 권한남용 10명(송치 1명) 등 106명으로 가장 많았다.

불공정비리는 불법 리베이트 혐의로 19명(송치 9명)을 단속했으며, 안전비리의 경우 부실시공 62명(송치 37명) 및 안전담합 3명(수사중 3명) 등 65명으로 확인됐다.

주요 검거 사례로

특정 업체에 일감을 몰아주고 금품을 수수한 대전의 한 구청장 비서실장 등 공무원 9명, 이들에게 금품을 제공한 업체 대표 등 10명을 공직비리 및 불공정 비리로 불구속 송치했다.

경찰은 이번 단속에 이어 내년 3월 31일까지 2차 특별단속을 벌인다는 계획이다.