대구보건대 7개 학과 학사학위전공심화과정 매우 우수
글로컬대학 대구보건대학교는 한국전문대학교육협의회가 실시한 ‘2024학년도 학사학위 전공심화과정 운영진단’에서 평가 대상 7개 학과가 모두 최고 등급인 ‘매우 우수(S등급)’을 받았다고 20일 밝혔다.
대구보건대는 전년도에 이어 2년 연속 우수한 성과를 거뒀다. 이번에 매우 우수 등급을 받은 학과는 방사선학과, 치기공학과, 물리치료학과, 보건행정학과, 안경광학과, 언어치료학과, 작업치료학과다.
학사학위 전공심화과정 운영진단은 전문대학의 교육 품질을 강화하고 우수 전문인력을 양성하기 위해 한국전문대학교육협의회가 2020년부터 시행하고 있는 제도로 대학의 자율 개선을 독려하는 3년 주기 평가체계다.
올해는 수도권·비수도권 전문대학 72개교, 250개 모집단위를 대상으로 대학 운영계획 대비 실적, 교육과정 편성·운영, 졸업생 취업률 등 15개 진단지표에 따라 평가가 이뤄졌다. 특히 치기공학과는 비수도권 자연과학 분야에서 97.3점으로 최고점을 획득하며 우수한 교육성과를 입증했다.
남성희 대구보건대학교 총장은 “우리 대학은 전공심화과정을 지속적으로 확충하고 교육과정과 운영체계를 꾸준히 개선해 실무 역량 중심의 교육 모델을 정착시켜 왔다”며 “이번 평가를 계기로 학생들이 보다 높은 전문성과 취업 경쟁력을 갖출 수 있도록 현장 맞춤형 교육과 학습지원 체계를 더욱 고도화하겠다”고 말했다.
한편 학사학위 전공심화과정은 전문대학 졸업자에게 일과 학습을 병행할 수 있는 현장 중심 실무 교육을 제공하고 4년제 학사학위를 수여하는 제도다. 교육 우수성을 입증한 대구보건대는 12월 8일부터 12개 과정에서 415명의 신입생을 모집한다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사