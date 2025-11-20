고려대서 또 집단 부정행위…“무효 후 재시험”
교양수업에서 오픈채팅방을 통한 집단 부정행위 정황이 드러나 홍역을 치른 고려대에서 또다시 부정행위 정황이 발견돼 논란이 일고 있다.
20일 대학가에 따르면 고려대 공과대학의 한 전공수업은 이날 오전 10시30분 수강생 80여명을 대상으로 강의실에서 온라인 퀴즈 시험을 치렀다.
이 과정에서 일부 수강생은 답안을 제출한 뒤 결과를 확인하고 다시 시험을 볼 수 있다는 프로그램상 허점을 파악하고, 틀린 문제를 확인해 시험을 반복적으로 본 것으로 나타났다.
일부는 챗GPT나 제미나이 등 생성형 인공지능(AI)도 사용한 것으로 알려졌다.
수강생들의 제보를 받고 부정행위 정황을 파악한 담당 교수는 “다수의 학생이 퀴즈를 반복 응시한 정황을 발견했다”며 해당 퀴즈를 무효로 하고 재시험을 보겠다고 공지했다.
고려대 관계자는 구체적인 경위를 파악 중이라며 “학생들에 대한 징계 여부는 논의해봐야 한다”고 했다.
