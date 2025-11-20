외교부, 美대사관 ‘신안 염전노예’ 지적에 “노력하고 있다”

외교부는 신안 염전 노예 사건에 대한 주한미국대사관의 지적과 관련해 인신매매 대응에 문제가 없다고 밝혔다.
외교부 관계자는 20일 “정부는 인신매매 대응을 위해 범부처 차원의 노력을 지속하고 있다”고 밝혔다. 앞서 주한미국대사관은 전남 신안 염전 노예 사건에 관해 “왜 여전히 해결되지 않았느냐”며 피해자 측 변호인에게 의문을 제기한 것으로 파악됐다(국민일보 11월 20일자 12면 참조).
외교부 관계자는 “미 국무부의 연례 인신매매 보고서 작성 과정에서 주한미국대사관 측이 관련 국내 NGO 등 다양한 관계자와 소통해오고 있는 것으로 안다”고 밝혔다. 이어 “한·미 인신매매 협의회 등 다양한 계기를 활용해 수시로 각급에서 미국 측과 소통하고 있다”고 덧붙였다. 가장 최근 한·미 인신매매 협의회는 1월 17일에 개최됐다.
미 국무부는 2000년부터 제정한 인신매매 피해자보호법에 따라 2001년부터 각국의 인신매매 현황과 퇴치 노력에 관한 연례 보고서를 발간하고 있다. 한국은 지난해에 이어 올해도 보고서상 1등급을 유지하고 있다. 하지만 이번 주한미국대사관의 지적으로 등급이 낮아지는 것 아니냐는 우려가 나온다.
