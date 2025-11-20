[속보] 포스코서 또 가스흡입 사고…“심정지 3명, 경상 3명”
소방당국·경찰·회사 측 피해 파악 규모 달라
경북 포항시 포스코 포항제철소 공장에서 가습흡입 사고가 또 발생했다. 이달 5일 4명의 사상자를 낸지 15일만이다.
20일 오후 1시30분쯤 경북 포항시 남구 제철동 포스코 포항제철소 STS 4제강공장 야외에서 슬러지(찌꺼기) 청소작업을 하던 용역업체 직원과 포스코 직원 등 총 6명이 가스를 흡입해 쓰러졌다.
소방당국에 따르면 이날 사고 피해로 청소 용역업체 직원 등 모두 3명이 심정지 상태로 치료를 받고 있다. 현장에 있던 또 다른 3명도 부상을 입어 병원으로 이송됐다.
다만 소방당국과 경찰, 회사 측이 파악한 사상자에는 차이가 있다. 경찰은 이번 사고로 청소업체 직원 2명과 포스코 자체 소방대원 4명 등 6명이 피해를 입었으며, 이 중 50대 청소업체 직원 2명이 심정지 상태로 병원 치료를 받고 있다고 밝혔다.
회사 측은 이날 사고로 40대 포스코 직원 1명과 청소업체 직원 2명 등 3명이 가스를 흡입해 병원으로 옮겨졌으며 2명이 심정지 상태인 것으로 파악했다.
이들은 설비 주변을 청소하던 중 유해가스에 노출된 것으로 전해졌다. 소방당국은 일산화탄소 질식으로 추정하고 있다.
회사와 소방당국은 추가 피해 여부를 확인 중이다.
앞서 지난 5일 포항제철소 스테인리스 압연부 소둔산세공장에서 포스코DX의 하도급업체 소속 근로자 4명이 전기 케이블 설치 작업을 위해 화학물질 배관을 밟고 이동하던 중 배관이 파손되는 사고가 발생했다. 유해 화학물질에 노출된 A씨(54)가 사망했고 20~30대 근로자 3명은 화상을 입었다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
