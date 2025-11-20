[속보] ‘패스트트랙 충돌’ 1심 나경원·황교안·송언석 벌금형
국회 패스트트랙 충돌 사건에 연루된 국민의힘 전현직 의원들이 1심에서 벌금형을 20일 선고받았다.
서울남부지법 형사합의11부(부장판사 장찬)는 이날 오후 2시 특수공무집행방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 나경원 국민의힘 의원과 황교안 전 국무총리 등 자유한국당(국민의힘 전신) 관계자 26명에 대한 선고 공판을 열었다.
재판부는 사건 당시 자유한국당 원내대표이던 나 의원에겐 벌금 2400만원을, 당대표였던 황 전 총리에겐 벌금 총 1900만원을 각각 선고했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 벌금 1150만원을 선고받았다.
나 의원 등은 2019년 4월 채이배 당시 바른미래당 의원을 의원실에 감금하거나 의안과 사무실, 국회 정치개혁특별위원회(정개특위)·사법개혁특별위원회(사개특위) 회의장을 점거한 혐의로 2020년 1월 기소됐다.
당시 여야는 고위공직자범죄수사처 신설 법안과 연동형 비례대표제 도입 법안 등을 패스트트랙 법안으로 지정할지를 두고 대립을 벌이다가 물리적으로 충돌했다.
검찰은 나 의원에게 징역 2년, 황 전 총리에게 징역 1년 6개월, 송 의원에겐 징역 10개월과 벌금 200만원을 구형했었다.
올해 3월 사망한 장제원 전 의원은 공소가 기각됐다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
