전세사기 예방도 조기교육…대전시, 고3 대상 부동산 교육

‘찾아가는 맞춤형 부동산 교육’을 진행한다고 20일 밝혔다.

한국공인중개사협회 대전시회 소속 강사들이 참여하는 이 교육은 다음 달 5일까지 24개교 3300명을 대상으로 실시한다.

내년부터는 청년들이 머무는 현장에 직접 방문해 부동산 관련 교육을 하는 ‘2026 찾아가는 청년집탐(探)프로젝트’도 진행할 계획이다.

시는 다음 달부터 내년 1월까지 집탐 프로젝트를 시범 운영한 뒤 같은 해 2~11월 순회교육과 협력 프로그램을 본격적으로 운영할 계획이다. 교육이 완료되면 만족도 조사와 효과 분석을 통해 정책에 반영하기로 했다.

청년세대를 위한 실무형 교육을 적극 발굴하고 청년들이 올바르게 주거 계약을 할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.