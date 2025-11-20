천안시 “이랜드 물류센터 피해 복구에 행정력 집중”
충남 천안시는 풍세산업단지에서 발생한 이랜드패션 물류센터 화재 수습 지원에 행정력을 집중하고 있다고 20일 밝혔다.
수습지원본부와 사고수습상황실을 설치하고 유관기관과 함께 도로교통 통제, 전기·가스 복구, 폐기물 정리, 건축물 처리 등 피해 복구를 지원하고 있다.
현재 읍·면·동 행정복지센터를 통해 분진 등으로 인한 농·축산물 피해와 산업단지 내 기업체 피해를 접수하고, 이랜드패션 측에 전달해 보상이 이뤄질 수 있도록 할 예정이다.
또 오는 22일부터 주민 건강을 위해 공동주택 내에 의료지원차량 2대를 배치해 건강검진을 시행할 예정이다.
김석필 권한대행은 “화재로 피해를 입은 주민과 기업 관계자 등의 일상 회복을 위해 필요한 행정지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
