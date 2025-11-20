남양주시, 2026년 본예산 2조3458억 편성…민생·미래성장 강화

남양주시는 20일 2026년도 본예산안을 올해보다 738억원(3.3%) 늘어난 2조3458억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다.

일반회계는 2조1098억원, 특별회계는 2360억원으로, 경기 둔화와 세입 감소 속에서도 필수 지출을 우선 반영하고 민생과 성장기반 구축을 최우선 과제로 삼았다.

“이번 예산안은 민생 안정과 도시경쟁력 강화에 중점을 두고 미래 성장기반을 확실히 다지는 데 초점을 맞췄다”며 “재정을 마중물 삼아 변화와 성장이 시민 체감 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.