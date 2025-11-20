한국기계전기전자시험연구원(KTC) 창원시험인증센터’ 준공
수소·방산제품 성능시험 평가장비 25종 도입…기업 기술 경쟁력 향상 기대
창원특례시는 창원 국가산업단지 확장구역에서 ‘한국기계전기전자시험연구원(KTC) 창원시험인증센터’ 준공식을 열었다고 20일 밝혔다.
창원시험인증센터는 지역 중소기업이 생산한 제품의 안전성과 성능을 평가하고 인증하는 역할을 한다.
KTC는 지난 2023년 창원시와 업무협약을 체결하고 올해 창원국가산단 확장구역 부지를 창원시로부터 임차해 센터 건립을 추진해 왔다.
이번에 준공된 인증센터에는 수소·방산 제품 등 성능시험평가 장비 25종이 도입된다. 이를 통해 지역 중소‧중견기업이 생산한 제품의 시험과 인증을 신속하게 처리함으로써 기업의 실질적인 기술 경쟁력 향상 기여할 것으로 기대된다.
장금용 창원시장 권한대행은 “국내 대표 시험인증기관인 KTC의 50여 년 노하우가 집약된 창원시험인증센터 준공으로 지역 기업들의 기술 역량을 검증하고 향상하는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “창원시는 지역기업의 혁신과 성장을 돕고 지역 산업 경쟁력을 위해 지원하겠다”고 말했다.
