인천 서구, 정책 만족도 71.9%…“실생활에 도움”
인천 서구는 지난 9일까지 21일간 구청 홈페이지를 통해 ‘2025 인천 서구 주요 정책에 대한 만족도 조사’를 진행한 결과에서 구민 71.9%가 만족하는 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.
이번 정책 만족도 조사에는 구민 2823명(여성 1710명·남성 1113명)이 참여했으며 복지·교육, 교통, 도시·환경, 경제, 안전, 문화·여가, 소통·행정 분야 등에 대한 만족도와 선호 정책 조사가 이뤄졌다. 또 정책 만족도 확인을 넘어 구민이 느끼는 불편과 향후 보완해야 할 정책 방향을 정확히 파악하기 위한 목적으로 진행됐다.
구 전반적인 정책사업에 대한 만족도가 71.9%를 기록한 가운데 만족한다는 응답자 절반 이상인 51.2%는 ‘실생활에 도움이 되는 정책이 많다’고 답변했다. 이는 생활 속 체감 변화를 더욱 확장해 달라는 구민의 기대가 함께 존재함을 보여준다. 이어 ‘구민 의견 반영·소통’에 만족한다고 29.8%가 응답해 뒤를 이었다.
분야별 정책 만족도는 ▲도시·환경(74.5%) ▲복지·교육(73.1%) ▲문화·여가(71.7%) 순으로 높은 평가를 받았다. 이는 생활환경의 질을 한층 더 높여달라는 요구가 반영된 결과로 해석된다.
분야별 선호 정책으로는 ▲보육 인프라 확대(28.5%) ▲광역철도망 확충 (37.7%) ▲도시개발 및 생활 SOC 구축(26.5%) 등이 높게 나타나 미래성장 기반을 미리 갖춰 달라는 구민 요구가 강하게 확인됐다.
향후 구가 집중해야 할 정책으로는 ▲교통 인프라 확충(23%) ▲일자리창출 및 지역경제 활성화(17.3%) ▲사람과 자연이 공존하는 녹색환경 조성(13.3%) 순으로 조사됐다.
구는 이를 바탕으로 미흡한 분야는 보완하고 효과를 보인 정책을 더욱 고도화하는 방식으로 행정 역량을 집중할 방침이다. 앞으로는 교통 인프라의 근본적 개선, 권역별 생활SOS 균형 확충, 보육·교육 연계 로드맵 고도화, 생활환경·안전·고용 분야의 실질적 개선, 쌍방향 소통 체계 표준화 등을 중심으로 정책을 보다 세밀하게 다듬어 추진할 예정이다.
강범석 서구청장은 “이번 조사는 단순한 정책 만족도를 넘어 우리 행정이 더 세밀히 살펴야 할 부분을 구민께서 직접 알려주신 소중한 나침반”이라며 “구민 여러분이 바라는 촘촘한 정책, 균형 잡힌 발전을 위해 미흡했던 분야는 과감히 보완하고 잘된 부분은 더욱 발전시키는 실천 중심 행정을 펼치겠다”고 말했다.
이어 “앞으로도 구민의 목소리를 가장 가까운 곳에서 듣고 그 의견이 정책 변화로 이어지는 구조를 만들어 구민이 체감하는 진짜 변화, 함께 성장하는 서구를 완성해 나가겠다”고 강조했다.
