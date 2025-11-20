넥슨, ‘아크 레이더스’ 흥행으로 모멘텀 확대

과감한 투자와 ‘완성도 최우선’ 개발 전략의 결실

아크 레이더스 공식 키 비주얼. 넥슨 제공

‘아크 레이더스’, 진입 장벽 낮춘 설계로 대중성 높이고, 독창적 비주얼 앞세워 글로벌 흥행



넥슨의 글로벌 투자 성공, 스웨덴 자회사 엠바크 스튜디오 인수 효과 본격화



스웨덴 자회사 엠바크 스튜디오 CI. 넥슨 제공

‘마비노기 모바일’의 성공까지… 2027년 연 매출 7500억 엔 달성에 가속도



마비노기 모바일 합주 모습. 넥슨 제공